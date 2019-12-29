"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Мактоминея
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился информацией о травме хавбека Скотта Мактоминея.
"Не думаю, что он восстановится в ближайшие две недели. Хотя ранее он уже доказывал, что если дать ему три недели, то он вернется через две. Поэтому я не знаю. Восстановление займет три-четыре недели", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
В этом сезоне Мактоминей провел 21 матч, забил три гола и отдал один ассист.
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|Челси
|19
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|Тоттенхэм
|20
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
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|8
|Манчестер Юнайтед
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|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
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|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13