"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Мактоминея

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился информацией о травме хавбека Скотта Мактоминея.

"Не думаю, что он восстановится в ближайшие две недели. Хотя ранее он уже доказывал, что если дать ему три недели, то он вернется через две. Поэтому я не знаю. Восстановление займет три-четыре недели", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

В этом сезоне Мактоминей провел 21 матч, забил три гола и отдал один ассист.

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