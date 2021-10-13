"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Варана

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"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Варана

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за травмы паховой мышцы, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист травмировался в матче за сборную Франции в финальном поединке Лиги наций с командой Испании (2:1). Таким образом, француз пропустит матчи с "Лестером", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии, а также поединок Лиги чемпионов с "Аталантой".

В нынешнем сезоне 28-летний Варан провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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