"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Варана

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан выбыл из строя на месяц, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что у француза была диагностирована травма подколенного сухожилия.

28-летний футболист присоединился к "красным дьяволам" в августе. Его купили у "Реала" за 40 миллионов евро.

С тех пор Варан поучаствовал в 9 матчах "МЮ" и сделал 1 ассист.

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