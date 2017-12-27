"Манчестер Юнайтед" назвал стоимость Мхитаряна

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарян

"Манчестер Юнайтед" назвал стоимость МхитарянаАнглийский "Манчестер Юнайтед" назвал стоимость своего полузащитника Генриха Мхитаряна для потенциальных покупателей.

Так, по сведениям Daily Mail, "красные дьяволы" будут готовы расстаться со своим 28-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро. Однако на сегодняшний день ни один из клубов не готов столько платить за армянина.

Напомним, Венгер заинтересован в обмене Мхитаряна на хавбека своей команды. | soccernews.ru

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3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
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13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
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