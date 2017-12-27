"Манчестер Юнайтед" назвал стоимость Мхитаряна

Английский "Манчестер Юнайтед" назвал стоимость своего полузащитника Генриха Мхитаряна для потенциальных покупателей.

Так, по сведениям Daily Mail, "красные дьяволы" будут готовы расстаться со своим 28-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро. Однако на сегодняшний день ни один из клубов не готов столько платить за армянина.