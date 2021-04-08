"Манчестер Юнайтед" назвал "Вест Хэму" цену на Лингарда

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"Манчестер Юнайтед" назвал "Вест Хэму" цену на Лингарда

Фото Laurence Griffiths / POOL / EPA-EFE / REX / Shutterstock

"Манчестер Юнайтед" огласил "Вест Хэму" стоимость полузащитника Джесси Лингарда, который с января выступает за "молотобойцев" на правах аренды.

По информации Mirror, "красные дьяволы" требуют за своего воспитанника почти 35 миллионов евро.

Лондонский клуб очень заинтересован в выкупе 28-летнего хавбека и сделает всё возможное для осуществления сделки.

В составе "Вест Хэма" Лингард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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