"Манчестер Юнайтед" назвал "Ювентусу" стоимость аренды Марсьяля

Фото инстаграм Антони Марсьяля

"Ювентус" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о переходе нападающего Антони Марсьяля, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, английский клуб готов отпустить игрока в аренду до конца нынешнего сезона.

"Красные дьяволы" запросили за трансфер француза 12 миллионов евро, однако туринцы наотрез отказались столько платить за пятимесячное заимствование 26-летнего форварда.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Он не выходил на поле со 2 декабря.

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