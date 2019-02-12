"Манчестер Юнайтед" назвал заявку на игру против ПСЖ

Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" во главе с Уле Гуннаром Сульшером опубликовал заявку на игру 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ.

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Грант;

Защитники: Линделёф, Байи, Смоллинг, Джонс, Шоу, Янг, Далот;

Полузащитники: Погба, Матич, Эррера, Фред, Перейра, МакТоминэй;

Форварды: Рэшфорд, Мартиаль, Лингард, Лукаку, Санчес, Мата.

Поединок между "МЮ" и ПСЖ состоится сегодня в 23:00 (мск).

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