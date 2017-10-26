"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов

Известное американское финансово-экономическое издание Forbes представило рейтинг самых дорогих брендов спорта.

Так, первые три места в нем достались "Даллас Ковбойз" (американский футбол), "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол). Оценены они соответственно были в 759, 583 и 504 миллионов евро. В десятку рейтинга также попали английский "Манчестер Юнайтед" с показателем оценки 477 миллионов евро (4 место), каталонская "Барселона" с показателем 455 миллионов евро (5 место) и мадридский "Реал" с показателем 432 миллиона евро (7 место).

Напомним, Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью. | soccernews.ru