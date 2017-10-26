"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов

Теги манчестер юнайтедреал мадридбарселона

"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубовИзвестное американское финансово-экономическое издание Forbes представило рейтинг самых дорогих брендов спорта.

Так, первые три места в нем достались "Даллас Ковбойз" (американский футбол), "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол). Оценены они соответственно были в 759, 583 и 504 миллионов евро. В десятку рейтинга также попали английский "Манчестер Юнайтед" с показателем оценки 477 миллионов евро (4 место), каталонская "Барселона" с показателем 455 миллионов евро (5 место) и мадридский "Реал" с показателем 432 миллиона евро (7 место).

Напомним, Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
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