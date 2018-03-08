"Манчестер Юнайтед" не беспокоится из-за будущего Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед" не беспокоится из-за будущего МартиаляАнглийский "Манчестер Юнайтед" не беспокоится из-за будущего своего вингера Антони Мартиаля, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, в клубе сохраняют спокойствие относительно будущего продления контракта с 22-летним французом, так как уверены, что проблем в переговорах не возникнет. При этом "красные дьяволы" не видят проблемы в том, что к их игроку проявляют интерес некоторые из европейских грандов.

Отметим, что срок действия контракта Мартиаля с "Юнайтед" истекает летом 2019-го года.

Не пропустите: Мартиалем интересуется "Ювентус". | soccernews.ru

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