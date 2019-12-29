"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать Эриксена этой зимой

"Манчестер Юнайтед" все еще заинтересован в хавбеке "Тоттенхэма" Кристиане Эриксене.

Как сообщает The Telegraph, "МЮ" может подписать датчанина уже в зимнее трансферное окно, однако клуб намерен подождать до лета, чтобы футболист достался им бесплатно.

Напомним, что летом у Эриксена истекает соглашение со "шпорами" и игрок не собирается подписывать новое.

В этом сезоне на счету Эриксена три гола и три ассиста в 22 играх.

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