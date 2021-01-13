"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать Рамоса

Защитник "Реала" Серхио Рамос, судя по всему, не окажется в АПЛ в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игроку не поступало предложение "Манчестер Юнайтед". Англичане не планируют подписывать испанца.

Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета нынешнего года.

Как сообщалось ранее, стороны не могут договориться по деталям нового контракта. Игрока не устраивают предложенные суммы зарплаты и премиальных.



В сезоне 2020/2021 Ла Лиги Рамос принял участие в 13 матчах, в которых забил 2 гола.