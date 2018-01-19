"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Бэйла

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"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Бэйла

"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки форварда "Реала" Гарета Бэйла.

Как сообщает Daly Star, это связано с почти состоявшимся переходом Алексиса Санчеса в "МЮ".

Ранее сообщалось, что Бэйл может продолжить карьеру в Китае.

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