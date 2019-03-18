"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Бэйла

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"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Бэйла

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство английского клуба приняло решение отказаться от идеи с трансфером игрока. В стане "дьяволов" посчитали, что цена на игрока слишком завышена, к тому же, боссов клуба смущает его возраст.

Ранее сообщалось, что "Реал" оценивает валлийца не менее, чем в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реала" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

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