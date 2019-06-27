"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Магуйара, за которого запросили 113 миллионов евро



"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи приобрести защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, манкунианцы посчитали футболиста слишком дорогим, так как "Лестер" хотел получить за него 101 миллион евро, а также 12 миллионов евро в качестве бонусов.

Стоит отметить, что в 2017 году Магуайр перешел в "Лестер" из "Халла" за 13,7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 26-летним игроком также интересуется "Манчестер Сити". Ориентировочная стоимость англичанина составляет 50 миллионов евро.

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