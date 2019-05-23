"Манчестер Юнайтед" не будет покупать нового вратаря в случае ухода Де Хеа
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер принял решение по вратарскому вопросу в команде, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, норвежский специалист не собирается покупать нового голкипера, если клуб покинет Давид Де Хеа.
Сульшер намерен сделать ставку на Серхио Ромеро, который в последние годы был дублёром звёздного испанца.
Контракт 28-летнего Де Хеа с "МЮ" истекает следующим летом и стороны не могут договориться о его продлении. Поэтому "красные дьяволы" могут пойти на продажу футболиста, чтобы не потерять его через год бесплатно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16