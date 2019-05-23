"Манчестер Юнайтед" не будет покупать нового вратаря в случае ухода Де Хеа

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер принял решение по вратарскому вопросу в команде, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, норвежский специалист не собирается покупать нового голкипера, если клуб покинет Давид Де Хеа.

Сульшер намерен сделать ставку на Серхио Ромеро, который в последние годы был дублёром звёздного испанца.

Контракт 28-летнего Де Хеа с "МЮ" истекает следующим летом и стороны не могут договориться о его продлении. Поэтому "красные дьяволы" могут пойти на продажу футболиста, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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