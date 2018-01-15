"Манчестер Юнайтед" не будет включать Мартиаля в сделку по Санчесу

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"Манчестер Юнайтед" не будет включать Мартиаля в сделку по Санчесу

"Манчестер Юнайтед" не будет включать форварда Антони Мартиаля в сделку по нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу.

Информацию об участии Мартиаля в этой сделке распространили английские СМИ, однако "МЮ" категорически отвергает.

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