"Манчестер Юнайтед" не будет включать Мартиаля в сделку по Санчесу

"Манчестер Юнайтед" не будет включать форварда Антони Мартиаля в сделку по нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу.

Информацию об участии Мартиаля в этой сделке распространили английские СМИ, однако "МЮ" категорически отвергает.

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