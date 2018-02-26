"Манчестер Юнайтед" не допустит переход Иско в "Манчестер Сити"

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"Манчестер Юнайтед" не допустит переход Иско в "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" не допустит переход полузащитника "Реала" Иско в "Манчестер Сити", сообщает британская пресса.

"Красные дьяволы" готовы перебить любое предложение "горожан" по трансферу 25-летнего испанца.

Такая настойчивость "МЮ" обусловлена тем, что главный тренер команды Жозе Моуринью определил Иско главной целью клуба на летнее межсезонье.

Не пропустите: Иско назвал "Манчестер Юнайтед" свои требования. | http://soccernews.ru

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