"Манчестер Юнайтед" не готов платить за Бэйла больше 70 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется валлийским полузащитником "Реала" Гаретом Бэйлом, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести футболиста следующим летом, но не готовы платить за него больше 70 миллионов евро. "Реал", в свою очередь, хотел бы получить за хавбека 115 миллионов евро.

Сам Бэйл готов перейти в "Манчестер Юнайтед" и вернуться в Премьер-лигу, где он ранее играл за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

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