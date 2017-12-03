"Манчестер Юнайтед" не готов платить за Бэйла больше 70 миллионов евро

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"Манчестер Юнайтед" не готов платить за Бэйла больше 70 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется валлийским полузащитником "Реала" Гаретом Бэйлом, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести футболиста следующим летом, но не готовы платить за него больше 70 миллионов евро. "Реал", в свою очередь, хотел бы получить за хавбека 115 миллионов евро.

Сам Бэйл готов перейти в "Манчестер Юнайтед" и вернуться в Премьер-лигу, где он ранее играл за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может отказаться от покупок Гризманна и Бэйла, сделав ставку на другого игрока. | http://soccernews.ru

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