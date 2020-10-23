"Манчестер Юнайтед" не хочет повышать зарплату Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер попросил клуб продлить контракт с хавбеком Полем Погба.

По сведениям ESPN, "красные дьяволы" готовы предложить французу новое долгосрочное соглашение, однако без существенного повышения зарплаты.

Отмечается, что исполнительный директор "МЮ" Эд Вудворд дал понять, что в клубе ни у кого не будет такой зарплаты как была у Алексиса Санчеса, который зарабатывал около 450 тысяч евро в неделю.

Соглашение Погба с клубом действует до лета 2022 года.

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