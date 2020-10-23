"Манчестер Юнайтед" не хочет повышать зарплату Погба
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер попросил клуб продлить контракт с хавбеком Полем Погба.
По сведениям ESPN, "красные дьяволы" готовы предложить французу новое долгосрочное соглашение, однако без существенного повышения зарплаты.
Отмечается, что исполнительный директор "МЮ" Эд Вудворд дал понять, что в клубе ни у кого не будет такой зарплаты как была у Алексиса Санчеса, который зарабатывал около 450 тысяч евро в неделю.
Соглашение Погба с клубом действует до лета 2022 года.
Читайте также: Сульшер поделился мыслями о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18