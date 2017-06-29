"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу Перишича

Теги манчестер юнайтединтер миланиван перишич

"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу Перишича

Переход хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича в "Манчестер Юнайтед" может не состояться, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 32 миллиона евро, но получил отказ. Миланцы оценивают хавбека не менее, чем в 50 миллионов.

28-летний Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, провел за клуб 79 матчей и забил 20 голов.

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