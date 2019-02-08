"Манчестер Юнайтед" не может договориться с Матой о продлении контракта

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"Манчестер Юнайтед" не может договориться с Матой о продлении контракта

"Манчестер Юнайтед" не может договориться о продлении контракта с полузащитником Хуаном Матой, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, переговоры между клубом и футболистом зашли в тупик из-за того, что "красные дьяволы" предложили испанцу соглашение, рассчитанное всего на один год.

Изначально Мата был готов заключить новый договор с "МЮ", но озвученные манкунианцами условия категорически его не устраивают.

Напомним, что действующий контракт 30-летнего футболиста с "Юнайтед" истекает летом 2019 года, поэтому по окончании текущего сезона он получит статус свободного агента и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком. | http://soccernews.ru

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