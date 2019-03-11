"Манчестер Юнайтед" не может договориться с основным игроком по новому контракту

2 Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" не может договориться с основным игроком по новому контракту

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, футболист хочет получать более 29 миллионов евро в год. Такую зарплату сейчас получает самый высокооплачиваемый игрок "МЮ" Алексис Санчес.

При этом, в клубе не готовы платить Де Хеа зарплату более, чем в размере 20,3 миллионов евро в год. 

Напомним, что нынешний контракт 28-летнего голкипера с манкунианцами действует до лета 2020 года.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Санчес тоже не тянет на эту зарплату, забивая меньше чем любой топ защитник!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Де Хеа хочет получать как супер нападающий, а попа не слипнется?

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