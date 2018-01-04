"Манчестер Юнайтед" не может договориться с ПСЖ по Моуре

Английский "Манчестер Юнайтед" не может договориться с французским ПСЖ по трансферу его вингера Лукаса Моуры.

Как информирует The Telegraph, "красные дьяволы" желают подписать 25-летнего футболиста в аренду, тогда как парижане желают исключительно продать бразильца. Стороны продолжают обсуждать условия возможной сделки.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Моуринью. | soccernews.ru