"Манчестер Юнайтед" не может договориться с ПСЖ по Моуре

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"Манчестер Юнайтед" не может договориться с ПСЖ по МоуреАнглийский "Манчестер Юнайтед" не может договориться с французским ПСЖ по трансферу его вингера Лукаса Моуры.

Как информирует The Telegraph, "красные дьяволы" желают подписать 25-летнего футболиста в аренду, тогда как парижане желают исключительно продать бразильца. Стороны продолжают обсуждать условия возможной сделки.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Моуринью. | soccernews.ru

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