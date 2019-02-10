"Манчестер Юнайтед" не может продлить контракт с Де Хеа: названа причина
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не удается договориться о продлении контракт с испанским вратарем Давидом Де Хеа, сообщает Mirror.
По сведениям источника, английский клуб хочет, чтобы голкипер согласился на снижение своей нынешней зарплаты, которая составляет 20 миллионов евро в год. Однако, испанец не согласен снижать свои финансовые требования. Новое соглашение может быть подписано только при сохранении имеющейся зарплаты.
Нынешний контракт Де Хеа с "МЮ" истекает через полгода, но клуб имеет право автоматически продлить соглашение до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне 28-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11