"Манчестер Юнайтед" не может продлить контракт с Де Хеа: названа причина

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему не удается договориться о продлении контракт с испанским вратарем Давидом Де Хеа, сообщает Mirror.

По сведениям источника, английский клуб хочет, чтобы голкипер согласился на снижение своей нынешней зарплаты, которая составляет 20 миллионов евро в год. Однако, испанец не согласен снижать свои финансовые требования. Новое соглашение может быть подписано только при сохранении имеющейся зарплаты.

Нынешний контракт Де Хеа с "МЮ" истекает через полгода, но клуб имеет право автоматически продлить соглашение до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 28-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей.

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