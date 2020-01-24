"Манчестер Юнайтед" не может себе позволить трансфер Кавани

"Манчестер Юнайтед", вероятно, откажется от покупки нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

По сведениям The Times, "красные дьяволы" не готовы заплатить за трансфер футболиста 20 миллионов евро, а также клуб не потянет зарплату уругвайца, которая составляет 22 миллиона евро в год.

Напомним, что Кавани хотел получить от "МЮ" соглашение до лета 2022 года. Борьбу за игрока также ведут "Атлетико" и "Челси".

В текущем сезоне на счету Кавани пять забитых мячей в 14 матчах.

Читайте также: Мама Кавани раскритиковала руководство ПСЖ. | http://soccernews.ru