"Манчестер Юнайтед" не может себе позволить трансфер Кавани

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани псжтрансферы

"Манчестер Юнайтед" не может себе позволить трансфер Кавани

"Манчестер Юнайтед", вероятно, откажется от покупки нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

По сведениям The Times, "красные дьяволы" не готовы заплатить за трансфер футболиста 20 миллионов евро, а также клуб не потянет зарплату уругвайца, которая составляет 22 миллиона евро в год.

Напомним, что Кавани хотел получить от "МЮ" соглашение до лета 2022 года. Борьбу за игрока также ведут "Атлетико" и "Челси".

В текущем сезоне на счету Кавани пять забитых мячей в 14 матчах.

Читайте также: Мама Кавани раскритиковала руководство ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Комличенко близок к переходу в "Динамо"

Комличенко близок к переходу в "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов