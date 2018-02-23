"Манчестер Юнайтед" не может согласовать с Мартиалем условия нового контракта

Английский "Манчестер Юнайтед" не может согласовать со своим вингером Антони Мартиалем условия нового контракта.

Так, по сведениям RMC Sport, переговоры между сторонами по вопросу пролонгации сотрудничества зашли в тупик. Учитывая сложившиеся обстоятельства, 22-летний француз отложил покупку жилья в Манчестере, которым он так и не обзавелся за время своего выступлений в стане "красных дьяволов".

Напомним, Умтити всерьез рассматривает вариант со своим уходом в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru