"Манчестер Юнайтед" не может согласовать с Мартиалем условия нового контракта

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"Манчестер Юнайтед" не может согласовать с Мартиалем условия нового контрактаАнглийский "Манчестер Юнайтед" не может согласовать со своим вингером Антони Мартиалем условия нового контракта.

Так, по сведениям RMC Sport, переговоры между сторонами по вопросу пролонгации сотрудничества зашли в тупик. Учитывая сложившиеся обстоятельства, 22-летний француз отложил покупку жилья в Манчестере, которым он так и не обзавелся за время своего выступлений в стане "красных дьяволов".

Напомним, Умтити всерьез рассматривает вариант со своим уходом в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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