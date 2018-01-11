"Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ

Английский "Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру французского ПСЖ Лукасу Моуре.

Как информирует le10sport, "красные дьяволы" по-прежнему заинтересованы в подписании 25-летнего бразильца в аренду до конца текущего сезона, полностью исключая вариант приобретения футболиста в январе, на чем настаивают парижане. Таким образом "Юнайтед" хочет исключить возможность заключения неудачной для себя сделки.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" узнал цену на Дендонкера. | soccernews.ru