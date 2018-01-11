"Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ

Теги лукас моурапсжманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖАнглийский "Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру французского ПСЖ Лукасу Моуре.

Как информирует le10sport, "красные дьяволы" по-прежнему заинтересованы в подписании 25-летнего бразильца в аренду до конца текущего сезона, полностью исключая вариант приобретения футболиста в январе, на чем настаивают парижане. Таким образом "Юнайтед" хочет исключить возможность заключения неудачной для себя сделки.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" узнал цену на Дендонкера. | soccernews.ru

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