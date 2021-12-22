"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба

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"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать ПогбаФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать из команды французского хавбека Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, соглашение футболиста с "красными дьяволами" рассчитано до конца текущего сезона, с 1 января он сможет вести переговоры с другими командами без ведома "МЮ".

Отмечается, что "Юнайтед" рассмотрит предложения о его трансфере в январе только в том случае, если француз проинформирует клуб о том, что не подпишет новый контракт.

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