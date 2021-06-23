"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист сборной Франции Поль Погба, скорее всего, останется в "Манчетер Юнайтед" как минимум еще на один сезон.

По информации источника, "Юнайтед" на данный момент не ведет переговоров ни с одним клубом о переходе полузащитника, невзирая на слухи которые говорят о том, что за год до истечения срока контракта Поля оценивают в 50 миллионов евро.

Отмечается, что манкунианцы не имеют желания отпускать Погба за такие деньги.

В прошедшем сезоне АПЛ Погба забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 26 матчах.

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