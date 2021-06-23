"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболист сборной Франции Поль Погба, скорее всего, останется в "Манчетер Юнайтед" как минимум еще на один сезон.
По информации источника, "Юнайтед" на данный момент не ведет переговоров ни с одним клубом о переходе полузащитника, невзирая на слухи которые говорят о том, что за год до истечения срока контракта Поля оценивают в 50 миллионов евро.
Отмечается, что манкунианцы не имеют желания отпускать Погба за такие деньги.
В прошедшем сезоне АПЛ Погба забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 26 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18