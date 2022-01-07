"Манчестер Юнайтед" не намерен совершать трансферы зимой

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"Манчестер Юнайтед" не намерен совершать трансферы зимой

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило не выделять деньги на зимнюю трансферную кампанию.

По информации Talksport, боссы "красных дьяволов" не хотят тратиться на новичков, не имея постоянного главного тренера.

Напомним, что Ральф Рангник будет возглавлять команду только до конца текущего сезона.

Зато летом "МЮ" планирует купить полузащитника топ-уровня, аккумулируя уже сейчас средства на данную сделку. 

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