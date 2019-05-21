"Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд переподписать Мату

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"Манчестер Юнайтед" не оставляет надежд переподписать Мату

"Манчестер Юнайтед" все еще хочет сохранить Хуана Мату в команде.

По сведениям ESPN, клуб продолжает уговаривать 31-летнего испанца заключить новое соглашение. Действующий контракт игрока истекает предстоящим летом.

Напомним, что "МЮ" ранее уже сделал предложение Мате, однако тот также рассматривает варианты с переездом в Испанию или Италию.

В нынешнем сезоне на счету Маты шесть голов и четыре ассиста в 32 матчах.

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