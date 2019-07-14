"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба после 8 августа

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"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба после 8 августа

"Манчестер Юнайтед" назвал дату, до наступления которой у других клубов есть шансы заполучить Поля Погба.

Как сообщает Mirror, "МЮ" не отпустит француза после 8 августа. Отметим, что в этот день в АПЛ закрывается трансферное окно и клуб не сможет найти ему замену.

Главным претендентом на Погба является "Реал", однако "МЮ" не хочет отпускать игрока менее, чем за 170 миллионов евро. Отметим, что в Испании трансферное окно будет открыто до 2 сентября.

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