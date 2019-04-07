"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба в "Реал"

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Полем Погба в ближайшее время.

Как сообщает Daily Star, манкунианцы будут блокировать любые предложение по 26-летнему французу, в том числе и от "Реала".

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" рассчитан еще на два года и клуб готовит новое соглашение с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Погба провел 39 игр, в которых отметился 14 голами и 11 ассистами.

Читайте также: "Реал" готов сделать все возможное для перехода Погба. | http://soccernews.ru