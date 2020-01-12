"Манчестер Юнайтед" не отпустит Янга в "Интер" бесплатно

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"Манчестер Юнайтед" не отпустит Янга в "Интер" бесплатно

"Манчестер Юнайтед" оценил защитника Эшли Янга, которым интересуется "Интер", в 1,5 миллиона евро, сообщает FCInterNews.

По сведениям издания, итальянский клуб согласен заплатить требуемую сумму, поэтому трансфер игрока может состояться в ближайшие 48 часов.

Янг подпишет с "Интером" контракт до лета 2021 года. За этот период он получить шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне 34-летний англичанин провел за "МЮ" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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