"Манчестер Юнайтед" не отпустит Янга в "Интер" бесплатно
"Манчестер Юнайтед" оценил защитника Эшли Янга, которым интересуется "Интер", в 1,5 миллиона евро, сообщает FCInterNews.
По сведениям издания, итальянский клуб согласен заплатить требуемую сумму, поэтому трансфер игрока может состояться в ближайшие 48 часов.
Янг подпишет с "Интером" контракт до лета 2021 года. За этот период он получить шесть миллионов евро.
В нынешнем сезоне 34-летний англичанин провел за "МЮ" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Лестер Сити
|22
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|22
|14