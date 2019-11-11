"Манчестер Юнайтед" не планирует зимой возвращать Ибрагимовича

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"Манчестер Юнайтед" не планирует зимой возвращать Ибрагимовича

Возвращение Златана Ибрагимовича во время зимнего трансферного окна не входит в планы "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер собирается усилить атаку другими игроками.

Напомним, что в конце календарного года 38-летний швед станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ибрагимович выступал за "МЮ" с 2016 по 2018 год, сыграл 53 матча, забил 29 голов и сделал 10 ассистов.

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