"Манчестер Юнайтед" не подпишет Нкунку без Лиги чемпионов

Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании французского атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает издание Bild.

По информации источника, в летнее трансферное окно Нкунку будет выбирать новый клуб среди множества команд и в "Манчестер Юнайтед" уверены, что участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне поможет им выиграть эту гонку.

Этот фактор может сыграть решающую роль в гонке за его подписание.

В нынешнем сезоне Нкунку сыграл в 44 матчах "Лейпцига" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.

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