"Манчестер Юнайтед" не подпишет Нкунку без Лиги чемпионов

Теги рб лейпцигкристофер нкункуманчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" не подпишет Нкунку без Лиги чемпионов

Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании французского атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает издание Bild.

По информации источника, в летнее трансферное окно Нкунку будет выбирать новый клуб среди множества команд и в "Манчестер Юнайтед" уверены, что участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне поможет им выиграть эту гонку.

Этот фактор может сыграть решающую роль в гонке за его подписание.

В нынешнем сезоне Нкунку сыграл в 44 матчах "Лейпцига" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 19 результативных передач.

Также не пропустите: Лапорта объяснил, почему на матче с "Айнтрахтом" было более 30 тысяч немецких болельщиков. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов