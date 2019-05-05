"Манчестер Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов-2019/20

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"Манчестер Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов-2019/20

"Манчестер Юнайтед" лишился шансов на попадание в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.

Сегодня, 5 мая, "МЮ" сыграл вничью с "Хаддерсфилдом". Теперь у "красных дьяволов" 66 очков, а у идущего на четвертом месте "Тоттенхэма" - 70 очков. Напомним, что до завершения чемпионата остался всего один тур.

Отметим, что "МЮ" еще имеет шансы на прямую попасть в групповой этап Лиги Европы, однако если клуб останется на шестой позиции, то им предстоит пройти квалификацию.

"Черная полоса" началась у "МЮ" после победы над ПСЖ. С тех пор клуб провел 11 матчей, из них одержал победу только в двух.

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