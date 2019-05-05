"Манчестер Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов-2019/20
"Манчестер Юнайтед" лишился шансов на попадание в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов.
Сегодня, 5 мая, "МЮ" сыграл вничью с "Хаддерсфилдом". Теперь у "красных дьяволов" 66 очков, а у идущего на четвертом месте "Тоттенхэма" - 70 очков. Напомним, что до завершения чемпионата остался всего один тур.
Отметим, что "МЮ" еще имеет шансы на прямую попасть в групповой этап Лиги Европы, однако если клуб останется на шестой позиции, то им предстоит пройти квалификацию.
"Черная полоса" началась у "МЮ" после победы над ПСЖ. С тех пор клуб провел 11 матчей, из них одержал победу только в двух.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15