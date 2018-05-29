"Манчестер Юнайтед" не потянет трансфер Бэйла

"Манчестер Юнайтед" не потянет трансфер вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует Daily Star.

Так, по сведениям источника, приобретение 28-летнего игрока "сливочных" со всеми сопутствующими расходами будет стоить "красным дьяволам" порядка 380-ти миллионов евро. Руководство же "Юнайтед" не намерено тратить такую сумму на покупку одного игрока.