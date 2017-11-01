"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 38-й матч подряд, это новый клубный рекорд
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бенфику" со счетом 2:0.
Благодаря этому беспроигрышная серия манкунианцев в домашних поединках во всех турнирах достигла 38 матчей и это является новым клубным рекордом.
Не пропустите: Автогол Свилара и пенальти Блинда приносят "Манчестер Юнайтед" победу над "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4