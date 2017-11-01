"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 38-й матч подряд, это новый клубный рекорд

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бенфику" со счетом 2:0.

Благодаря этому беспроигрышная серия манкунианцев в домашних поединках во всех турнирах достигла 38 матчей и это является новым клубным рекордом.

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