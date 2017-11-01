"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 38-й матч подряд, это новый клубный рекорд

Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 38-й матч подряд, это новый клубный рекорд

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бенфику" со счетом 2:0.

Благодаря этому беспроигрышная серия манкунианцев в домашних поединках во всех турнирах достигла 38 матчей и это является новым клубным рекордом.

Не пропустите: Автогол Свилара и пенальти Блинда приносят "Манчестер Юнайтед" победу над "Бенфикой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов