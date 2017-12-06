"Манчестер Юнайтед" не проиграл дома 40-й матч подряд и повторил клубный рекорд



"Манчестер Юнайтед" обыграл ЦСКА (2:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Этот поединок стал для манкунианцев 40-м без поражений на домашнем стадионе "Олд Траффорд".

Таким образом "МЮ" повторил клубный рекорд по длине домашней беспроигрышной серии.

В последний раз "Манчестер Юнайтед" проигрывал дома 10 сентября 2016 года в матче АПЛ против "Манчестер Сити" (1:2).

Стоит отметить, что в следующий раз "МЮ" сыграет на своем поле 10 декабря именно с "Манчестер Сити".

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