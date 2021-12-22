"Манчестер Юнайтед" не работает над трансфером Хулиана Альвареса

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"Манчестер Юнайтед" не работает над трансфером Хулиана АльваресаФото: инстаграм Альвареса/Автор неизвестен

Знаменитый итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией по поводу работы "Манчестер Юнайтед" над переходом аргентинского нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.

По информации источника, при нынешнем положении дел никаких переговоров о переходе Альвареса в стан "красных дьяволов" не ведется. 

Отмечается, что скаутинг молодых талантов — это нормально для топ-клубов, но на данный момент в клубе нет разговоров о том, чтобы подписать его в январе.

"Манчестер Юнайтед" оставляет основную работу по новым трансферам на лето.

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