"Манчестер Юнайтед" не работает над трансфером Хулиана Альвареса
Фото: инстаграм Альвареса/Автор неизвестен
Знаменитый итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией по поводу работы "Манчестер Юнайтед" над переходом аргентинского нападающего "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.
По информации источника, при нынешнем положении дел никаких переговоров о переходе Альвареса в стан "красных дьяволов" не ведется.
Отмечается, что скаутинг молодых талантов — это нормально для топ-клубов, но на данный момент в клубе нет разговоров о том, чтобы подписать его в январе.
"Манчестер Юнайтед" оставляет основную работу по новым трансферам на лето.
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