"Манчестер Юнайтед" не смог купить Пулишича из-за Моуринью

"Манчестер Юнайтед" пытался заполучить вингера Кристиана Пулишича, когда тот ещё выступал за дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" сделали предложение американцу, но получили отказ.

20-летний футболист не захотел переезжать на "Олд Траффорд" из-за Жозе Моуринью, который тогда возглавлял команду.

По мнению Пулишича, португальский тренер не любит делать ставку на молодёжь.

В итоге атакующий полузащитник стал игроком "Челси" за 64 миллиона евро. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" нашёл в "Челси" альтернативу Неймару. | http://soccernews.ru