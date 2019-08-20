"Манчестер Юнайтед" не смог купить Пулишича из-за Моуринью
"Манчестер Юнайтед" пытался заполучить вингера Кристиана Пулишича, когда тот ещё выступал за дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" сделали предложение американцу, но получили отказ.
20-летний футболист не захотел переезжать на "Олд Траффорд" из-за Жозе Моуринью, который тогда возглавлял команду.
По мнению Пулишича, португальский тренер не любит делать ставку на молодёжь.
В итоге атакующий полузащитник стал игроком "Челси" за 64 миллиона евро. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0