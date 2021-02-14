"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера

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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдераВ рамках 24 тура АПЛ "Вест Бромвич" принимал "Манчестер Юнайтед". Аутсайдеры чемпионата Англии дали бой команде Сульшера и смогли удержать ничью 1:1. Стоит отметить, что хозяева смогли забить уже на 2 минуте. "Манкунианцы" потеснили в таблице "Лестер" и занимают, по дополнительным показателям" второе место, набрав 46 очков. "Вест Бромвич" все еще находится в "зоне вылета" на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. У команды всего 13 баллов в 24 матчах. 

"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (1:1)

Голы: Диань, 2 - 1:0, Бруну Фернандеш, 44 - 1:1

"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Аджайи, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87), Матеус Перейра, Йокушлу (Ливермор, 67), Пелтьер (Ферлонг, 46), Диань.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (ван де Бек, 79), Мактомини, Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 66).

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