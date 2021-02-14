"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера
В рамках 24 тура АПЛ "Вест Бромвич" принимал "Манчестер Юнайтед". Аутсайдеры чемпионата Англии дали бой команде Сульшера и смогли удержать ничью 1:1. Стоит отметить, что хозяева смогли забить уже на 2 минуте. "Манкунианцы" потеснили в таблице "Лестер" и занимают, по дополнительным показателям" второе место, набрав 46 очков. "Вест Бромвич" все еще находится в "зоне вылета" на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. У команды всего 13 баллов в 24 матчах.
"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (1:1)
Голы: Диань, 2 - 1:0, Бруну Фернандеш, 44 - 1:1
"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Аджайи, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Филлипс, 87), Матеус Перейра, Йокушлу (Ливермор, 67), Пелтьер (Ферлонг, 46), Диань.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред (ван де Бек, 79), Мактомини, Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18