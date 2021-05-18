"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Фулхэм" на своем поле

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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Фулхэм" на своем полеФото: твиттер "МЮ"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" принимал "Фулхэм", гости смогли увезти ничью благодаря голу Брайена.

"Манчестер Юнайтед" – "Фулхэм" - 1:1

Голы: 1:0 – 15 Кавани, 1:1 – 76 Брайен.

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Шоу, Туанзебе, Уан-Биссака, Линделеф, Бруну Фернандеш, Фред, Погба, Мактомини (Рэшфорд, 62), Кавани (ван де Бек, 87), Гринвуд (Диалло, 83).

"Фулхэм" – Ареоля, Адарабиойо, Брайен, Рим, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид, Лукман (Тете, 89), Рид (Андерсен, 32), Кавалейру, Лемина, Карвальо (Лофтус-Чик, 63).

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