"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть худшую команду АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 18-й минуте счет открыл Поль Погба, но в начале второго тайма равновесие восстановил Джей Родригес.

"Манчестер Юнайтед", набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 14 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:1)

Голы: Погба, 18 - 0:1, Родригес, 47 - 1:1

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Лингард, 80), Кавани (Роналду, 68), Рэшфорд (Эланга, 85), Санчо.

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