"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть худшую команду АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 18-й минуте счет открыл Поль Погба, но в начале второго тайма равновесие восстановил Джей Родригес.
"Манчестер Юнайтед", набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 14 очками остался на последней, 20-й позиции.
"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:1)
Голы: Погба, 18 - 0:1, Родригес, 47 - 1:1
"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Лингард, 80), Кавани (Роналду, 68), Рэшфорд (Эланга, 85), Санчо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18