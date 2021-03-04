"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас"

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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас"

В рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

"МЮ" по-прежнему занимает второе место, "Кристал Пэлас" - 13-е.

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Таунсенд, Куяте, Эзе (Шлупп, 84), Маккарти (Ридевалд, 62), Миливоевич, Бентеке, Айю.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Байи, Уан-Биссака, Магуайр, Фред (Мактомини, 74), Бруну Фернандеш, Матич, Кавани (Джеймс, 76), Рэшфорд, Гринвуд.   

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