"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме манкунианцы пропустили из-за автогола Фреда, но во второй половине равновесие восстановил Мэйсон Гринвуд.
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:0)
Голы: Фред, 30 (автогол) - 1:0, Гринвуд, 55 - 1:1
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 79), Дженепо (Диалло, 70), Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт (Беднарек, 46), Армстронг, Адамс.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич (Лингард, 86), Погба, Фред (Мактомини, 76), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Санчо, 59), Гринвуд.
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|Команда
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18