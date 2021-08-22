"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме манкунианцы пропустили из-за автогола Фреда, но во второй половине равновесие восстановил Мэйсон Гринвуд.

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:0)

Голы: Фред, 30 (автогол) - 1:0, Гринвуд, 55 - 1:1

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 79), Дженепо (Диалло, 70), Ромеу, Уорд-Проуз, Уолкотт (Беднарек, 46), Армстронг, Адамс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Матич (Лингард, 86), Погба, Фред (Мактомини, 76), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Санчо, 59), Гринвуд.

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