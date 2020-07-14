"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон", пропустив решающий гол на 97-й минуте
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 2:2. Счет открыл Стюарт Армстронг, но затем манкунианцев вывели вперед Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль. Впрочем, "святых" от поражения спас Майкл Обафеми.
"Манчестер Юнайтед" имел шанс выйти на третье место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, но остался на пятой позиции. "Саутгемптон" по-прежнему занимает 12-е место.
"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 2:2 (2:1)
Голы: Армстронг, 12 - 0:1, Рэшфорд, 20 - 1:1, Марсьяль, 23 - 2:1, Обафеми, 90+7 - 2:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Погба (Фред, 63), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Ромеу, Армстронг (Смоллбоун, 70), Уорд-Проуз, Редмонд, Адамс (Лонг, 64), Ингз.
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|Команда
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|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18