"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон", пропустив решающий гол на 97-й минуте

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 2:2. Счет открыл Стюарт Армстронг, но затем манкунианцев вывели вперед Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль. Впрочем, "святых" от поражения спас Майкл Обафеми.

"Манчестер Юнайтед" имел шанс выйти на третье место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, но остался на пятой позиции. "Саутгемптон" по-прежнему занимает 12-е место.

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 2:2 (2:1)

Голы: Армстронг, 12 - 0:1, Рэшфорд, 20 - 1:1, Марсьяль, 23 - 2:1, Обафеми, 90+7 - 2:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Погба (Фред, 63), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Ромеу, Армстронг (Смоллбоун, 70), Уорд-Проуз, Редмонд, Адамс (Лонг, 64), Ингз.

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