"Манчестер Юнайтед" не сможет вернуть Санчеса этой зимой

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"Манчестер Юнайтед" не сможет вернуть Санчеса этой зимой

"Интер" не отпустит полузащитника Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" этой зимой.

Английский клуб не может вернуться игрока раньше времени, даже несмотря на то, что у "красных дьяволов" большое количество травмированных футболистов. В контракте клуба нет опции об отзыве из аренды.

В этом сезоне хавбек участвовал лишь в 4 матчах Серии А.

А еще: "Интер" назвал сроки восстановления Алексиса Санчеса| http://soccernews.ru
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