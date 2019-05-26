"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать де Лигта

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"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать де Лигта

"Манчестер Юнайтед" не будет приобретать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не не заинтересован в переходе голландца. Таким образом, главным претендентом на футболиста остается "Барселона", которая готова заплатить за него порядка 70 миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с амстердамцами рассчитан до 2021 года.

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